Motori sotto la Ghirlandina e non solo: torna il Motor Valley Fest

Modena

Palazzo Ducale, sede dell'accademia militare, ospitera' il villaggio 'Motor Valley Fest' con l'esposizione al pubblico dei vari brand e dei quattro autodromi regionali.ci saranno Ferrari, Maserati e Lamborghini, in piazza Grande sia Pagani sia il villaggio della Polizia. Per chi vuol sentire piu' da vicino il rombo dei motori, invece, da non perdere il parco Novi Sad, ancora con Ferrari, Pagani, Dallara, Lamborghini e Ducati., comincera' un viaggio gastronomico con una serie di eventi a tema, degustazioni e show cooking in collaborazione con Piacere, insieme ai consorzi sia di tutela e promozione dei prodotti Dop e Igp sia di accoglienza turistica, 'ModenaTur' e 'a Tavola'. Oppure, il museo-casa Enzo Ferrari ospitera' al proprio interno un'area family 0-17 anni con un percorso dedicato ai simulatori, mentre al parco Ferrari il sabato e la domenica arrivera' il Villaggio Due Ruote, con una mostra dedicata alla Vespa e alla Lambretta.Sono alcuni degli appuntamenti della seconda edizione del 'nuovo Motor show', il Motor Valley Fest di scena adal 14 al 17 maggio presentato oggi a Milano.Col debutto l'anno scorso inaugurato dal presidente di Fca John Elkann, secondo gli organizzatori l'evento ha attirato in quattro giorni oltre 70.000 persone, segnando 3.000 addetti ai lavori per l'area 'innovazione', 15.000 ingressi all'autodromo e 200 eventi. Alla seconda edizione tornera' anche Massimo Bottura, che lo scorso anno aveva firmato l'esclusiva cena inaugurale del Fest.