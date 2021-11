Muore a 50 l’ingegnere di San Felice Antonia Terzi

Lutto nel mondo dell'automobilismo. Antonia Terzi, 50 anni originaria di San Felice sul Panaro, è deceduta in un incidente stradale in Inghilterra.Antonia Terzi è cresciuta nel team Ferrari più vincente della storia, con Todt, Schumacher, Brawn, Byrne. Patrick Head decise poi di portarla via dalla Ferrari. La Terzi contribuì allo sviluppo della FW25, grazie alla quale Montoya sfiorò il titolo nel 2003. Ma soprattutto concepì per il 2004 la FW26, la celebre Williams col muso a tricheco.Questa vettura, dotata di un anteriore molto largo e corto, avrebbe dovuto godere di un maggior flusso d’aria nella zona inferiore, con conseguente incremento del carico aerodinamico. Purtroppo questa soluzione così innovativa non funzionò mai. Addirittura nel finale di stagione fu deciso di abbandonarla del tutto e tornare ad un muso tradizionale.Antonia è stata poi una apprezzatissima ricercatrice all’università di Delft, in Olanda e in seguito responsabile del settore aerodinamico della Bentley, infine professoressa dell’Università Nazionale di Canberra.