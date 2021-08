Muore a 51 anni dopo la prima dose di Pfizer: la procura indaga

Tragedia in Veneto. Un uomo di 51 anni, Alessandro Cavarretta residente a Mira, è morto sabato scorso, tre giorni dopo essersi vaccinato contro il Covid. L'uomo era stato infatti vaccinato con la prima dose di Pfizer il 18 agosto al drive through di Oriago e, nelle ore successive, aveva accusato febbre alta e gonfiore alle gambe. I sintomi sono poi peggiorati fino al decesso.Alessandro Cavarretta abitava con la madre e lavorava come parcheggiatore a San Giuliano. A presentare denuncia ai carabinieri dopo il decesso è stato il fratello e sul fatto sta indagando la Procura di Venezia.Il medico del pronto soccorso, nella constatazione di decesso, ha certificato la morte come dovuta a un arresto cardiocircolatorio. In attesa dell'autopsia, che la Procura dovrebbe ordinare nelle prossime ore, l’ipotesi più probabile è che il parcheggiatore sia stato ucciso da una tromboembolia.