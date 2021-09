Muore di aneurisma a 42 anni 10 giorni dopo vaccino: Pm blocca funerali

E' deceduto tre giorni fa a 42 anni, stroncato da un'aneurisma cerebrale, dieci giorni dopo il vaccino. Il pm ha bloccato il funerale che era previsto per ieri.La vittima è Emanuele Pileggi di Lavagna in provincia di Genova, dipendente di Fincantieri e storico dirigente della società sportiva Villaggio calcio. I funerali avrebbe dovuto essere celebrati ieri nella basilica di Lavagna, ma la Procura ha acquisito la documentazione medica per decidere se disporre l'autopsia.Pileggi lo scorso inverno aveva avuto il Covid e il 30 agosto scorso era stato sottoposto alla prima dose di vaccino Moderna. Dopo dieci giorni era stato visitato al pronto soccorso di Lavagna per forte mal di testa e, sulla base dei risultati della tac, era stato trasferito all'ospedale San Martino per un intervento chirurgico. I medici avevano escluso uno correlazione con il vaccino, il pm però ha voluto indagare e ha fermato i funerali.