Negozi senza Green Pass, il governo si corregge: al supermarket ok a tutte le merci

I NEGOZI DOVE NON SERVE IL GREEN PASS

AL SUPERMERCATO SI POTRÀ ACQUISTARE QUALSIASI PRODOTTO

Il governo corregge in parte in risposta ad una F.A.Q (domande frequenti), ciò che era stato sancito dal suo stesso decreto. Ovvero l'obbligo, per i non possessori di Green Pass ai quali è consentito l'accesso ai supermercati, di acquistare solo beni e prodotti essenziali. Obbligo corretto, nell'ennesimo fa e disfa e rincorrersi di norme applicative quasi incomprensibili e a tratti contraddittorie. Chi ha andrà nei supermercati senza Green Pass potrà acquistare ciò che vuole. Posto che avremmo sfidato chiunque a sindacare su ciò che è essenziale o ciò che non lo è e multare per ciò che nel carrello verrebbe ritenuto come non essenziale. “Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid”, si legge, per “esigenze alimentari e di prima necessità“. Per “esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie”.Senza il green pass non si potrà ritirare la pensione all’ufficio postale o andare dal tabaccaio: per queste attività, bisognerà munirsi di certificato verde – anche base, da tampone negativo – o utilizzare i distributori automatici, nel caso delle sigarette.Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di articoli igienico-sanitari.Medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, materiale per ottica, combustibile per uso domestico e per riscaldamento.“Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dall'obbligo di esibire il green pass possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta. L'accesso a questi esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri”.È quanto rende noto il Governo