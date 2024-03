Nel ricordo di Marco Biagi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In occasione del ventiduesimo anniversario dalla scomparsa del Prof. Marco Biagi, la Fondazione a lui intitolata e Unimore hanno organizzato il 21° Convegno Internazionale in suo ricordo, quest’anno incentrato sul “Social Dialogue in Time of Societal Transformation”. Evento in presenza nelle giornate del 18 e 19 marzo presso la sede della Fondazione Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi, 10).Studiosi provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema del dialogo sociale e delle sfide dovute alle molteplici trasformazioni in atto.Dopo la prima giornata, ieri. il convegno prosegue oggi con quattro sessioni parallele.

Nella prima mattinata si parlerà delle sfide che i sindacati stanno affrontando per via della trasformazione digitale e del cambiamento climatico e sarà dedicato un approfondimento ai temi della rappresentatività e della contrattazione collettiva nelle esperienze di diversi paesi tra criticità e prospettive di rafforzamento.



Le ultime due sessioni della mattina saranno incentrate sui processi di due diligence, evidenziandone il potenziale per le diverse forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e sull’individuazione di modelli e strategie in grado di rilanciare il dialogo sociale. Nel corso della terza sessione parallela si discuterà sull’opportunità di estendere il dialogo sociale oltre i confini del lavoro subordinato e sui livelli di inclusività dello stesso, soprattutto in relazione a determinate categorie di lavoratori.



L’ultima sessione parallela mira ad analizzare il dialogo sociale da molteplici prospettive e in diversi settori, come quello agricolo e quello dell’automotive, nonché nel lavoro in cooperative, valutando la sua capacità di adattamento e di evoluzione in relazione allo sviluppo e all’implementazione di nuove tecnologie nei contesti lavorativi.



Il convegno si concluderà con una sessione plenaria, coordinata da Luigi Enrico Golzio, già professore ordinario di Organizzazione del lavoro di Unimore e componente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, in cui verranno sintetizzati i principali contenuti emersi e maggiormente discussi nel corso delle due giornate.



Il 21° Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi è realizzato grazie al contributo dei Partecipanti Istituzionali della Fondazione Marco Biagi (Camera di Commercio di Modena, Comune di Modena, Regione Emilia Romagna e UniCredit spa) e grazie al sostegno di Fondazione Modena.



Il programma dettagliato delle due giornate e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione: www.fmb.unimore.it