No alla chiusura del Monastero di San Pietro: in campo anche Sgarbi

li riportiamo di seguito:La profonda Spiritualità benedettina ne ha fatto uno splendido luogo di Fede, “ristoro della mente e dell’anima”. Migliaia di Modenesi ne sono “figli spirituali”.Gli attuali Padri Benedettini, Dom Stefano, Dom Fabio, e tutti gli altri che li hanno egregiamente preceduti, (chi non ricorda, tra gli altri, Dom Gregorio e Dom Giuseppe Anelli?) sono da sempre fedeli custodi delle tradizioni e delle nostre radici culturali.Hanno proficuamente preservato e valorizzato un patrimonio spirituale, storico, artistico e culturale più che millenario, capace di attirare credenti, studiosi e turisti e debbono poter continuare a farlo.L’Abbazia è un antichissimo sito religioso di Modena, la sua costruzione è antecedente anche al Duomo e può considerarsi, dopo di esso, la chiesa più importante della città.

Il Monastero è un gioiello di architettura: il Chiostro delle Colonne, la fontana cinquecentesca…, custodisce le sculture del Begarelli, il magnifico organo a canne del ’500, la tomba di Alessandro Tassoni…, ha una ricca Spezieria, e tanto altro.



Cultura

È un importante centro culturale per docenti universitari, architetti e studiosi.

Promuove e ospita eventi culturali, musicali, storici, letterari, scientifici e religiosi, di alto livello, sempre molto partecipati.

È meta turistica di primaria importanza per la nostra città.



Accoglienza

È una regola benedettina, che nel Monastero viene praticata con carità in ogni suo aspetto spirituale e materiale.



Storia di Fede e Carità

Il Monastero di San Pietro è la nostra storia di Fede, Carità e Cultura.



'Siamo gli “Amici di San Pietro”, un numeroso gruppo di persone, che desiderano poter continuare a vivere la propria Fede guidate dalla spiritualità dei Benedettini, ultimo ordine religioso rimasto a Modena'