No Green Pass, in 10mila a Roma per dire no al certificato verde

Alla fine erano almeno 10mila oggi a Roma per la manifestazione contro il Green Pass. È stato un altro sabato di proteste contro il certificato verde quello andato in scena al Circo Massimo al grido di 'libertà', 'giù le mani dai bambini' e 'la gente come noi non molla mai'.Una manifestazione del tutto pacifica alla quale erano presenti anche i gilet arancioni e l'ex generale Antonio Pappalardo: 'Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime. Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte'.'Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi - ha detto Mariano Amici, medico No-Vax sospeso dall'ordine - Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste, ma non è vero. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali: il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid'. A concludere la protesta è stato Povia, che sul palco ha improvvisato un concerto.