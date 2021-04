Nomadi, sgombrati campi abusivi a Baggiovara: Lega soddisfatta

'Finalmente dopo diverse segnalazioni, interventi ed interrogazioni in consiglio comunale l’amministrazione comunale ha deciso di ascoltarci ed intervenire con decisione ordinando lo sgombero di due campi nomadi abusivi a Baggiovara'. A parlare è il capogruppo della Lega Modena in consiglio comunale Alberto Bosi. 'Siamo contenti che anche l’amministrazione comunale abbia ascoltato le giuste lamentele dei cittadini che da tempo segnalano una situazione di degrado nei campi rom con opere abusive e mancanza totale di igiene'. Fabio Giovanetti capogruppo al Quartiere 4: 'Ero sicuro che sarebbe stato utile lavorare nel merito del problema e ringrazio tutti gruppi politici del quartiere per il lavoro svolto insieme e per il voto all'unanimità. Abbiamo avuto un fitto lavoro per arrivare ad avere un versione che fosse condivisibile e approvata da tutto il Consiglio di quartiere. Ci tengo precisare che siamo partiti da una nostra bozza e la sintesi presenta tutti i punti e richieste a cui tenevamo. In questo devo dire c’è stata condivisione e buona volontà di tutte le forze rappresentate in quartiere e il risultato finale è sicuramente importante'.Il tema del campo nomadi di Baggiovara era stato oggetto di un'interrogazione in Regione a febbraio da parte del consigliere Fdi Michele Barcaiuolo il quale aveva anche sottolineato le segnalazioni dei residenti riguardanti 'l’ondata di delinquenza nella zona e la situazione di degrado nel campo mancando una rete fognaria ed è assente la raccolta dei rifiuti”.