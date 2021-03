Carcere Modena, ad un anno dalla rivolta: 'Non archiviate quelle morti'

Un Sit-In autorizzato davanti al carcere di Modena per ricordare i 9 detenuti morti l'8 marzo 2020 a seguito dei fatti derivanti dalla rivolta all'interno del carcere. Fatti e morti sui quali è arrivata nei giorni scorsi la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Almeno su 8 delle nove vittime. Per la nona vittima, unica italiana, deceduta nel trasferimento in altro carcere, il procedimento non si è chiuso con tale richiesta seguito di un esposto presentato sui fatti da 5 detenuti. 'Persone che come tali erano sotto la custodia dello Stato che doveva garantire loro sicurezza all'interno del carcere' - affermano gli esponenti del Comitato Verità è giustizia per i morti di Sant'Anna che questa mattina, ad un anno da quei fatti, hanno elaborato un dossier di più di 100 pagine nel corso di in un sit-in organizzato davanti ad un carcere blindato e circondato in ogni suo accesso da agenti in tenuta anti-sommossa e da militari. Un sit-in accompagnato da cartelli in memoria delle vittime, con diversi interventi al microfono, in presenza e, a distanza, tra cui quello audio-registrato, di Moni Ovadia.Nel video di seguito e nelle riproposizione della diretta FB de La Pressa la testimonianza di Alice Miglioli, referente del Comitato e del Movimento Consiglio Popolare. 'Nei fatti, nelle testimonianze e nei racconti raccolti nel dossier, c'è la conferma del fatto che tali fatti e tali morti, non meritano una archiviazione frettolosa delle indagini ed una archiviazione''Non accettiamo che una vicenda così grave venga rimossa con una archiviazione che contraddice le testimonianze di detenuti che hanno dichiarato di aver subito e assistito a pestaggi, e non accettiamo che il sistema carcerario intenda autoassolversi senza interrogarsi su come sia stato possibile che tante persone abbiano perso la vita mentre erano sotto la tutela dello Stato' - ha dichiarato la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista di ModenaNel video seguente la diretta de La Pressa