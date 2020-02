nonfermiamoci, il video-appello degli imprenditori Lapam

L’appello a non fermarsi, a continuare a lavorare e a fare in pieno il proprio dovere non soltanto per le proprie aziende, ma per il bene di tutto il territorio. Ma anche invitare una intera comunità a non abbandonare le aziende che stanno attraversando un nuovo periodo di grosse difficoltà, legate al Coronavirus.

'Un video per dare un segno di vicinanza nei confronti di chi in questi giorni è più in difficoltà e al tempo stesso mandare un segnale a tutto il territorio, #nonfermiamoci, appunto' - afferma Lapam