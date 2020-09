Omicidio di Villagrazia di Carini, 100x100 in Movimento parte civile

Agostino

L'associazione 100x100 in Movimento ha chiesto questa mattina in Tribunale a Palermo, tramite l'avvocato Giuseppe Piazza, di costituirsi parte civile nel processo per l'omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989. Ne danno comunicazione il presidente onorario dell'associazione Ivan D'Anna e la presidente in carica Rossella Noviello, unitamente al Consiglio direttivo ed alla Biblioteca sociale Nino e Ida, aperta nel 2018 a Palermo dall'associazione stessa, proprio in memoria dei due giovani sposi brutalmente assassinati a colpi di pistola a Villagrazia di Carini davanti alla casa di famiglia. Ida era in attesa del loro primo figlio quando i sicari spensero per sempre i loro sogni, gettando nella disperazione le loro famiglie. Oggi, 10 settembre 2020, dopo 31 anni, si è dunque tenuta l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura generale di Palermo nei confronti di Antonino Madonia, capo mandamento di Resuttana, e del boss della famiglia mafiosa dell'Arenella Gaetano Scotto, per i quali pesa l'accusa del duplice omicidio del poliziotto e della moglie. Imputato anche Francesco Paolo Rizzuto con l’accusa di favoreggiamento aggravato. 'Ritieniamo doveroso costituirci parte civile - afferma l'associazione 100x100 in Movimento - per contribuire, come abbiamo fatto fino ad ora, a mantenere viva la memoria dei dei brutali omicidi, ricercare verità e giustizia e tentare di mitigare il dolore dei familiari dei due sposi uccisi che, pubblicamente da anni, girano l'Italia per chiedere giustizia e verità'.Richiesta di costituzione di parte civile è arrivata anche dall'Amministrazione comunale di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato all'Avvocatura comunale di procedere in tal senso, ricordando che 'da anni l'Amministrazione è vicina alla famigliaper la ricerca della verità e della giustizia'. Stessa richiesta anche dal Centro studi Pio La Torre. 'Non possiamo non essere presenti - ha detto Ettore Barcellona, legale del Centro Pio La Torre - ci auguriamo che dopo 31 anni si faccia veramente luce sugli autori materiali e i favoreggiatori. Tra indagini e depistaggi non abbiamo mai potuto capire il perchè di quest'omicidio. Speriamo sia ora'.Oggi, davanti al tribunale di Palermo, era presente anche il padre del poliziotto, Vincenzo, il quale non si è più tagliato la barba come forma di protesta contro la mancanza di verità e giustizia.