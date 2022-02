Operazione antidroga, plauso di istituzioni e partiti

Un 'sincero sentimento di gratitudine a nome nostro e dell'intera collettività. In occasioni come questa, in cui l'impegno costante e qualificato porta a risultati evidenti, è giusto dar voce pubblicamente a questo sentimento. Ma non basta. Di fronte alla criminalità, in ogni forma, occorre essere uniti, cittadini, istituzioni e politica, per dare una risposta univoca, senza se e senza ma'. Così il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, commenta sulla maxi operazione antidroga eseguita in città questa mattina, da parte di Polizia e Carabinieri, e coordinata da Procura di Bologna-Direzione Distrettuale Antimafia e Procura di Modena.I risultati dell'operazione antidroga vengono salutati appena vengono diffusi, dai banchi del centro del centro destra in consiglio comunale e in assemblea legislativa regionale“Gli importanti risultati ottenuti nell’ultima operazione di Polizia di Stato e Carabinieri, ai quali va il nostro plauso, fanno emergere ancora una volta una drammatica realtà.che sottolinea: 'Oggi Modena continua ad essere un malato grave che necessita sia di terapie d’urto sia di cure e azioni continue, anche da parte degli enti locali che per anni hanno sottovalutato il problema allo scopo di continuare a fornire un'immagine falsata di Modena come isola felice”.'I miei più sentiti complimenti e ringraziamento agli agenti di Polizia e Carabinieri di Modena per l’ottimo lavoro svolto nei giorni scorsi. Questa operazione conferma il radicamento del mercato della droga nel nostro territorio e la necessità da parte di chi amministra di aumentare gli strumenti di prevenzione, controllo e sicurezza nella città. Ringraziamo nuovamente gli agenti che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per la tutela dei cittadini' - afferma Michele Barcaiulo, Consigliere regionale e coordinatore Emilia-Romagna del partito di Giorgia Meloni