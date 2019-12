Organici forze di polizia, Modena soffre ancora ed è ferma all'89

Sul fronte degli organici delle forze di polizia, Modena registra numerose carenze. Ancora, dopo anni. Nell'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale, sono stati diffusi i numeri di ciò che ancora manca. Su tutto l'innalzamento del livello della questura a fascia A, che garantirebbe una struttura, personale e riorganizzazione più adeguata alle esigenze del territorio



I dati

Al netto di nuovi arrivi ed assunzioni e dei pensionamenti, in molti casi aumentati per effetto di quota cento e la mancanza di turn over bloccato per 8 anni nella pubblica amministrazion,e la coperta del personale in servizio anche nelle forze di polizia, rispetto al fabbisogno di legge, rimane corta. Troppo corta. Al punto da non essere sufficiente nemmeno di fronte agli oggettivi e tangibili sforzi delle stesse forse dell'ordine coordinate dalla prefettura all'interno del Cosp, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di agire sempre più spesso in sinergia, in azione volte sia alla prevenzione che alla repressione dei reati.

Dagli ultimi dati diffusi dal governo e ripresi dal sindaco in risposta ad interrogazioni presentate in consiglio comunale i Carabinieri di Modena (divisi nel solo capoluogo in comando provinciale, compagnia e tre stazioni), registra una carenza del 15%. Una percentuale che sale al 19% se si considera il corpo della Guardia di Finanza in ambito proviciale. Carenza di personale ancora più evidente nella Polizia Penitenzia. Con 216 operatori in servizio a fronte dei 257 previsti. Carenza che rende ancora più difficile il lavoro degli agenti a fronte del contestuale indice di sovraffollamento del carcere di Modena



Il problema relativo agli organici è più strutturale per la Questura di Modena. Dipendono da questa anche i commissariati della provincia. Da Carpi a Mirandola a Sassuolo. Qui il nodo è legato non tanto alla carenza di personale che numericamente è allineato ai 350 facente riferimento ad una pianta organica definita nell'89, in tempi lontani anni luce rispetto alle esigenze imposte dal cambiamento della società, e dalle esigenze di sicurezza attuali, oltre che di funzioni. Basti pensare che in questura si gestiscono anche tutte le pratiche relative all'immigrazione, numericamente esplose negli ultimi anni. E per questo che dopo anni di richieste, ha dichiarato di avere scritto al nuovo ministro con il quale è stato fissato un incontro per il prossimo 21 gennaio. E potrebbe essere l'occasione per chiedere nuovamente ciò che Modena, da almeno 15 anni, a livello politico, non è riuscita 'a portare a casa', ovvero l'elevazione della questura in fascia A. E in tema di organici rimane in sospeso, anzi è stato abbandonato, il tema della riapertura del CPR (Centro di Permanenza e Rimpatrio). Proprio perché ciò che accomuna le richieste della politica di maggioranza ed opposizione è che la gestione della struttura di via La Marmora avvenga senza intaccare gli organici di polizia, ovvero prevedendo personale in più e dedicato a quella funzione.