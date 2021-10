Pavimento sbriciolato in Canachiaro: 'Selce idea lodevole ma così è spreco'

Le lastre in selce in Canalchiaro posate un anno fa, per le quali è stato aumentato il capitolato dei lavori in itinere, stanno già andando in malora. Sul caso documentato questa mattina in un nostro articolo è intervenuta Fratelli d’Italia.“La Giunta per la posa delle lastre integrò il capitolato iniziale con ulteriori 70 000 euro, decisamente troppo visto che la ristrutturazione ha a malapena un anno di vita” ricorda Luca Negrini, responsabile regionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. “L’idea è indubbiamente lodevole ma sembra essersi rivelata uno spreco di soldi pubblici”.“Effettivamente buona parte della nuova pavimentazione è già da sostituire” spiega Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito. “Sorge il sospetto che la modifica sia stata raffazzonata alla buona ed in fretta e furia in corso d’opera, senza una valutazione che tenesse conto del traffico del tratto che coinvolge anche mezzi pesanti come gli autobus” attacca Rizzo.Sulle cause della problematica e sulla presenza di eventuali coperture sulle spese sostenute il Consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi ha annunciato una interrogazione alla giunta,