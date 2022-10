Per l'antinfluenzale arriva il vaccino spray: l'Ausl prenota le prime 1000 dosi

Non si sa ancora quando l'ordine sarà evaso, ovvero quando i vaccini spray antifluenzale verranno materialmente consegnati all'Ausl di Modena, visto che l'ordine è fatto su piattaforma regionale comprendente anche le altre Ausl della provincia, ma si sa il tipo e il primo lotto ordinato: 1000 dosi di vaccino tipo Fluenz Tetra prodotto da Astrezeneca S.P.A. di Milano, per un importo di 18.000 euro + iva. Quantità enormemente più bassa rispetto alle decine di migliaia di dosi di vaccino tradizionale, da iniettare, che stanno per essere consegnati all'Ausl, alle quali potrebbero seguirne altre.Fluenz™ Tetra è l'unico vaccino antinfluenzale vivo attenuato (LAIV) quadrivalente ampiamente disponibile, somministrato come spray nasale e contenente quattro ceppi protettivi per la prevenzione dell'influenza.Tra le varie raccomandazioni definite da EMA Fluenz Tetra non deve essere somministrato a bambini e adolescenti affetti da asma severo o da dispnea attiva in quanto essi non sono stati studiati adeguatamente negli studi clinici.Chi riceve il vaccino deve essere informato che Fluenz Tetra è un vaccino a base di virus vivi attenuatie ci può essere la possibilità di trasmissione del virus a soggetti immunocompromessi. Scarica la scheda di Ema sul vaccino spray