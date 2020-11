Perimetro ex mercato bestiame, tra 8 mesi nuove rotatorie e ciclabili

Nell’area, con gli interventi previsti verranno realizzate altre tre delle cinque rotatorie in programma oltre a percorsi ciclopedonali per 3,7 chilometri, saranno adeguate le aree di fermata dei mezzi pubblici, verranno migliorati il verde e gli arredi.



Le tre rotatorie saranno su viale Finzi, presso il collegamento con la tangenziale, all’altezza di via Gerosa e all’incrocio con stradello Soratore; le altre due su viale del Mercato all’incrocio con via Toniolo e strada Canaletto sud.



Due importanti assi ciclopedonali saranno realizzati da nord a sud (sugli assi di via Finzi e viale del Mercato) e, in previsione all’interno del nuovo comparto e da est a ovest di collegamento viale del Mercato e via Finzi e il parco XXII Aprile lungo sull'asse di via Toniolo.



Si tratta di fatto del perimetro viario intorno all'enorme e ancora abbandonata area dell'ex mercato che nonostante l'avvio dei cantieri del Data Center e della Palazzina Abitare sociale rimane priva di progetto e tutt'ora, come da 15 anni a questa parte scucita dalla città simbolo di degrado, abbandono e di occupazioni abusive.

Sono inoltre previsti sistemi di calmierazione della velocità dei veicoli, attraversamenti pedonali con spartitraffico, potenziamento e adeguamento della segnaletica stradale. Tutta la zona di intervento, infine, sarà cablata: saranno cioè realizzate infrastrutture e canalizzazioni per portare la fibra ottica in tutte le strade e, quindi, consentire la copertura con videosorveglianza attraverso la collocazione di ulteriori telecamere rispetto a quelle già presenti.



Gli interventi nel dettaglio





I quattro interventi in partenza, nella prima fase di lavori, non comporteranno particolari impatti sulla circolazione stradale e in alcuni casi richiederanno la rimozione o lo spostamento di qualche alberatura per consentire la realizzazione di attraversamenti e il riordino degli spazi.

In particolare, i lavori di via del Mercato, aggiudicato dall’impresa Biolchini costruzioni srl, prendono il via nella sottostrada di collegamento con viale Gramsci e proseguiranno con cantiere mobile in direzione nord.



L’intervento in strada Canaletto, aggiudicato a Gsp costruzioni srl, parte dal piazzale di fronte al Data Center e le prime lavorazioni riguarderanno la predisposizione degli ultimi cavidotti necessari a dare connessione alla struttura e la messa in quota della piazza.



Il cantiere di viale Finzi, aggiudicato dall’impresa Dario Pignatti srl, prende il via a partire dal PalaMadiba in direzione nord, sul sedime dell’ex ferrovia per la realizzazione di ciclabile e pedonale.



I lavori in via Toniolo-Gerosa, aggiudicati dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cooperativa Batea e da Comisa srl, partono da via Gerosa con la realizzazione della nuova ciclabile tra l’attuale marciapiede e il parco. Durante il cantiere mobile, ci sarà necessità di chiudere porzioni del percorso pedonale deviando i pedoni sul lato opposto della strada, ma rimarrà sostanzialmente inalterato il sistema di panchine, illuminazione e accesso al parco.