Policlinico Modena, dalle ostetriche arcobaleno che accende speranza

Secondo la tradizione, ai piedi dell’arcobaleno un folletto ha nascosto una pentola d’oro. In queste festività natalizie, segnate dalla pandemia, la pentola d’oro è la speranza di un futuro migliore, liberi dal Covid. Da questa idea è nata l’iniziativa delle Ostetriche del Policlinico di Modena di allestire un addobbo a forma di arcobaleno nella degenza. Un arcobaleno a disposizione delle neomamme. “La nostra idea – ha spiegato Maria Cristina Galli, coordinatrice ostetrica del Policlinico – è mettere a disposizione delle nostre neomamme un set per scattare una foto ricordo, piena di speranza, col loro bambino. Proprio di speranza abbiamo bisogno in questo strano Natale. L’iniziativa è stata accolta con favore dalle nostre mamme. Molte hanno deciso di sottoporsi a questo rito beneaugurante. È stato anche il nostro modo di augurare a tutti Buon Natale”. Non importa quanti anni hai, chi sei e dove vai, “sotto l’arcobaleno sorriderai sempre” Questo è lo slogan dell’iniziativa. L’arcobaleno rimarrà allestito per tutta la durata delle feste natalizie.