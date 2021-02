Polinago in lutto per la scomparsa di Giuseppe Tomei

Partecipiamo al lutto della famiglia, del figlio Giandomenico sindaco del comune, e di tutta la comunità di Polinago per la scomparsa di Giuseppe Tomei. E’ stato tra i fondatori della Lapam di Polinago e ne è stato presidente della sede per anni. Con lui se ne va, letteralmente, un pezzo del paese”. Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam, ricorda con queste parole Giuseppe Tomei. Figlio di contadini, dopo aver aiutato i genitori in campagna, all'età di 13 anni andava a piedi a Lama Mocogno a imparare il mestiere di calzolaio presso Gino Torelli e fin a subito ha cominciato anche a lavorare girando le case ad aggiustare le scarpe.Cordoglio e vicinanza alla famiglia espressa dalle autorità modenesi e dalle forze politiche della provincia. Condoglianze a Giandomenico Tomei, sindaco di Polinago e Presidente della Provincia da La Pressa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.