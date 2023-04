Pomeriggio al Luna Park per i disabili del progetto Ness1 escluso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Un pomeriggio dedicato al divertimento e allo stare insieme, circondati dalle tante attrazioni del Luna Park di Via Divisioni Acqui. È stato questo lo scopo dell'evento benefico promosso dal Consorzio 'Parco Ferrari in giostra' e dedicato ai ragazzi con disabilità di 'Ness1 Escluso'.'Abbiamo voluto regalare ai ragazzi un pomeriggio felice e di divertimento. È un'iniziativa che si è tenuta anche lo scorso anno e alla quale teniamo molto perché promuove valori ai quali siamo molto legati come inclusione e solidarietà' afferma Eros Degli Innocenti, Presidente Consorzio 'Parco Ferrari in giostra'.Presente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.Il progetto 'Ness1 Escluso' è nato nel 2017 dall'imprenditore Fabio Galvani e offre la possibilità di fare attività sportiva in modo gratuito a ragazzi con disabilità cognitive. 'È stato un regalo meraviglioso per i nostri ragazzi, abbiamo ancora negli occhi i sorrisi dello scorso anno quando invece eravamo ancora un po' perplessi di portarli in un ambiente così pieno di stimoli come il luna park ma invece è andata benissimo e loro si sono divertiti molto. Ringraziamo tutto lo staff del Luna Park per l'ospitalità e anche il sindaco Muzzarelli che ha partecipato all'iniziativa. Queste giornate sono la testimonianza di quanto sia importante fare rete per creare momenti inclusivi come questo di oggi' commenta Marcella Vaccari, coordinatrice di Ness1 Escluso'.