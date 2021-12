Positivi con Green Pass, allo studio la revoca temporanea

Nonostante la legge obblighi all'isolamento chi è ufficialmente positivo al Covid, il governo starebbe studiando una misura per sospendere, in via temporanea, la validità del Green Pass. Misura che eviterebbe che chi, pur infrangendo la legge, non rimane isolato, abbia quantomeno vietato l'accesso ai locali e alle attività regolate dall'obbligo del Green Pass. Un rafforzamento che andrebbe ad incidere rispetto ai sempre più diffusi casi Covid tra i vaccinati e come tali minuti di green pass. Nei loro confronti - stando a quanto appreso da La Stampa, ministero della Salute sarebbe “pronto ad attivare il sistema di revoca temporanea della certificazione” e attende “che il Garante della privacy possa dare il via libera nei prossimi giorni”. Fatto sta che attualmente per chi risulta positivo non esiste un sistema automatico di revoca del Green Pass.Le nuove regole sulla validità a nove mesi incideranno comunque anche sui lavoratori vaccinati. Chi si è vaccinato entro il 15 marzo e non farà la terza dose, dal 15 dicembre dovrà fare il tampone per accedere ai luoghi di lavoro fin quando non avranno il nuovo green pass da vaccino.