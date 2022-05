Pronto Soccorso in condizioni disumane: appello Anao Assomed a Speranz

Ripopolare gli ospedali, di posti letto e di personale. Dare dignità al lavoro degli operatori dell'emergenza, riconoscendo un tangibile e stabile incremento economico. Alleviare i pesanti turni degli operatori riconoscendo riposi compensativi aggiuntivi, come accade per molti altri lavoratori. Riconoscere quello dell'emergenza-urgenza come lavoro usurante. Allargare la piattaforma formativa, consentendo anche agli ospedali di essere luogo per la formazione di specialisti, di concerto con le università. Effettuare un'ulteriore revisione della giurisprudenza che tuteli il delicato lavoro di chi opera nell'emergenza-urgenza, che non deve essere esposto a valanghe di azioni giudiziarie più o meno pretestuose. Queste ultime, anche laddove giustificate, andrebbero rapportate alle condizioni di lavoro e alle responsabilità oggettive non dipendenti da negligenza o imprudenza.Sono le necessità, urgenti, esposte dal'associazione dei medici dirigenti, in una lettera inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza.'Il provvedimento, come subito commentato, ha rappresentato sicuramente il riconoscimento della peculiarità, complessità e difficoltà del lavoro sull'emergenza, nella speranza che ci si ricordi anche del 11. Ma- sottolinea Anaao nella missiva- in concreto sarà quasi un'elemosina nelle tasche degli operatori. Nel frattempo, anche se pareva impossibile poter peggiorare, la situazione di tutti i PS si è ulteriormente aggravata, proprio quando si stava allentando la pressione del Covid sugli ospedali. Così come quella del Sistema 118, che è in condizioni di estrema criticità perché paga non solo le gravissime carenze di personale, ma anche assetti organizzativi frammentati e spesso 'improbabili'. Questo sta portando al gesto estremo degli operatori: dimettersi. Le grida di allarme- ricorda Petrolati- sono state lanciate da oltre un decennio, sono state elaborate tante articolate proposte dalle società scientifiche e dai sindacati. Nel pieno del terremoto della pandemia, sembrava che le menti si fossero aperte e che finalmente si fosse percepito che la politica di progressiva riduzione degli investimenti sul Servizio sanitario nazionale era scellerata e stava mettendo in ginocchio il Paese. Passata la paura, spariti i ripensamenti e i 'mea culpa'. Di fatto, al di là del decreto con la piccola indennità aggiuntiva (comunque non arrivata, perché vincolata al percorso per il nuovo contratto, ancora in alto mare), nulla è cambiato. Il grosso degli investimenti previsti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza andrà per rinforzare la sanità sul territorio: giusto principio, tante volte invocato come strumento per evitare i congestionamenti dei PS. Ma il rinforzo del territorio ha bisogno di tempo, ha bisogno di creare spesso strutture e risorse partendo da zero. Perciò la pressione sui PS, sull'intero sistema dell'Emergenza, non potrà cessare a breve', constata in conclusione Anaao.