Prorogato 10 giorni obbligo mascherine all'aperto e chiusura 'disco'

Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche.E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri. Mascherine all'aperto e discoteche chiuse per altri 10 giorniNel prossimo Cdm di mercoledì dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all'ordinanza per la proroga di mascherine all'aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuolE se da un lato il governo proroga l'obbligo di mascherine all'aperto, dall'altro prevede, almeno per voce del sottosegretario alla Salute Sileri, che molto probabilmente non ci sarà ulteriore proroga allo stato di emergenza, già prorogato al 31 marzo: 'Credo che il 31 di marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato. E per la fine del mese avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona'- ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it.