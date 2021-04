Protesta ristoratori nel caos: tutti contro tutti

Dopo la manifestazione di ieri a Roma, organizzata dal movimento '' e ai tafferrugli che ne sono conseguiti ( Chiusure Covid, a Roma esplode la rabbia: bombe carta contro polizia ) in diversi oggi, dalla provincia modenese ne prendono le distanze, dal ristoratore Antonio Alfieri ( Scontri a Roma, Alfieri: 'Mi dissocio, sono schifato. Lascio Io apro' ) a Mauro Merlino, sassolese, organizzatore di eventi.Merlino: 'Mi occupo di organizzazione di eventi, prendo le distanze dalla manifestazione avvenuta a Montecitorio, perché,Soprattutto quando viene data ai manifestanti la possibilità di partecipare a trasmissioni nazionali. Il lockdown ha portato nel 2020 ad un crollo del fatturato per le srl del settore ristoranti e alberghi. Quindi sono e siamo consapevoli del serioIl Governo non ascolterà mai questo tipo di protesta e si rischia di far seriamente fallire l'Italia delle piccole e medie imprese.. Per non parlare poi del discorso vaccini e della cattiva informazione di chi pensa sia tutto un complotto.. Ci sono medici e infermieri in prima linea da più di un anno.. Ci sono attività che lavorano comunque e si stanno adeguando, certo non con poca fatica ma non aspettano certo un libera tutti ancora lontano,.ovviamente ci sta attirare l'attenzione ma in questo momento storico non c'è ne sarebbe bisogno..(E mai mischiare la piazza di protesta con l'appoggio di qualsiasi tipo di pensiero politico.. Il popolo deve rimanere neutro)'.