Punto vaccinale ex Aeronautica Modena: Paolina 100 anni si è vaccinata

E' Paolina Cipri, 100 anni di Modena, una delle prime persone vaccinate oggi nel nuovo punto vaccinale di Modena. 'Mi voglio vaccinare perchè quando sarà il momento vorrei morire nel mio letto e non intubata' - ha detto Paolina Cipri.Al punto vaccinale presso l'Hangar 3, area ex Aeronautica Militare in strada Minutara, oggi erano presenti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il generale di Brigata Rodolfo Sganga comandante dell’Accademia Militare di Modena, il tenenete colonello Nicola Tauro capo servizio Sanitario dell’Accademia Militare, il direttore generale Ausl di Modena Antonio Brambilla e il direttore del Distretto di Modena Andrea Spanò.Poco prima a Fiorano alla visita al punto vaccinale presso il Diagnostic Center (adiacente al circuito Ferrari) erano presenti Maria Costi presidente dell'Unione dei Comuni Distretto Ceramico e i sindaci del Distretto e ancora Michele Antoniazzi direttore Risorse Umane di Ferrari spa, Federica Ronchetti direttrice Distretto di Sassuolo ed Esperia Amici responsabile del punto vaccinale.

