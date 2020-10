Quarantena a 10 giorni e jogging senza mascherina

L'attività motoria è da considerarsi una passeggiata o movimento semplice. In questo caso la mascherina è obbligatoria. Non lo è nel caso di attività sportiva, all'interno della cui definizione il governo inserisce anche il jogging. Sono queste alcune indicazioni emerse dell'ultima riunione del CTS rispetto alle nuove disposizioni che saranno contenute nel nuovo decreto che dovrebbe essere varato lunedì 12 ottobre.Tra le misure adottate anche quella riguardante gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi e che dopo 21 giorni avranno comunque concluso la quarantena e saranno 'liberi'.Il protocollo definito prevede dieci giorni di quarantena e un tampone molecolare. Se l'esito è positivo, il soggetto dovrà effettuare altri 7 giorni di isolamento al termine del quale sottoporsi nuovamente al test. In caso di nuova positività, dovrà rimanere altri 4 giorni in quarantena e poi effettuare un ultimo tampone molecolare. Anche in caso di positività sarà comunque 'libero': studi internazionali, sottolineano dal Cts, affermano infatti che dopo 20 giorni la carica virale è talmente bassa che il soggetto non è più in grado di infettare.Un chiarimento dal Viminale è arrivato sull'obbligo della mascherina per l'attività sportivaa all'aperto. 'Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Per attività motoria, sottolinea il ministero, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva'. Quindi, conclude,