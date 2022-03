Raffica di furti all'istituto Guarini: i controlli saranno intensifica

Sarà intensificato da parte della Provincia il servizio di vigilanza all’istituto Guarini di Modena, dove in questi ultimi mesi si sono verificati diversi furti che hanno coinvolto anche la succursale dell’istituto Cattaneo, situata nello stesso edificio in via Corassori 95; l’ultimo in ordine di tempo il 1 marzo scorso; i furti hanno riguardato soprattutto il materiale informatico, come computer e monitor.Come tutti gli istituti superiori, il Guarini è dotato di impianto di allarme, che era stato potenziato nei mesi scorsi, collegato con un servizio di vigilanza che su incarico della Provincia d’ora in poi effettuerà quotidianamente frequenti sopralluoghi dalla serata e per tutta la notte.La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.