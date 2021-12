Reddito di cittadinanza 2022: quali novità?

Il reddito di cittadinanza è una misura volta da un lato a sostenere i ceti più poveridall’altro a reinserirli nella dinamica lavorativa. Per potere richiedere questa prestazione è necessario essere in possesso dell’ISEE. La misura orientata al sostegno econmico delle famiglie in difficoltà e ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro è stata confermata anche per il prossimo anno e rifinanziata con la legge di bilancio del governo. Quali i requisiti per continuare a riceverlo o per riceverlo per la prima volta? Quali novità? Ne parliamo oggi nella diretta dagli studi de La Pressa con Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia-Romagna. Appuntamento alle ore 17 in diretta sulla nostra pagina FB