Richiedenti asilo, servono 200 posti in più, riaperto il bando per l'accoglienza

Una per la gestione di 400 posti in strutture collettive fino a 50 posti, e un'altra per la gestione di 1000 posti in nuclei abitativi singoli fino a 50 posti.La prima per un totale stimato di circa 17 milioni di euro, la seconda di 46 milioni di euro. Per due anni. Cifre ricavate dai costi per l'accoglienza pro-capite, definita dal capitolato e composta, oltre dai 300 euro del primo kit di ingresso e di scheda telefonica da 5 euro una tantum, di una cifra di circa 26 euro procapite al giorno, oltre al poket money fisso da anni a 2,5 euro giornalieri.Per tali numeri, in passato, erano soliti operare e rispondere ai bandi della Prefettura, circa 4-5 soggetti. All'apertura delle buste delle offerte degli ultimi bandi, ci si è invece accorti che erano state presentate le offerte di soli due soggetti, Charitas - Porta Aperta e Cooperativa l'Angolo. Ma non sufficienti per soddisfare l'intera domanda di 1400 posti messi a bando da qui ai prossimi due anni. Questo probabilmente anche perché all'apertura delle buste mancava l'offerta di Caleidos, la cooperativa sociale che negli anni passati aveva sempre gestito il numero più grande di migranti nel gruppo dei soggetti affidatari. In sostanza, l'Angolo e Porta Aperta non sarebbero state in grado di coprire numericamente con le loro rispettive offerte l'intera domanda. Anche con la disponibilità, in via straordinaria di posti aggiuntivi.E questo tanto più se consideriamo che con l'inizio del 2022 quella domanda è cresciuta di altri 200 posti, derivanti dall'enorme flusso di migranti sbarcati e destinati ai centri di accoglienza d'Italia, dell'Emilia-Romagna e della provincia di Modena, gestiti dal piano della Prefettura. Da qui, l'esigenza di un nuovo avviso per reperire soggetti capaci di gestire il surplus di domanda, così da rispondere all'esigenza di accogliere non più i 1400 previsti dal bando europei, ma i 1600 previsti in totale, ovvero i 200 posti in più, sulla base della nuova emergenza sbarchi. Numero molto vicino a quelli dell'emergenza del 2017 (1700), quando il governo con l'allora ministro Minniti, strutturò quel piano di accoglienza basato sui Cas che ancora oggi viene applicato. Una accoglienza in condizione di emergenza in una primissima fase, da aprile 2023 a dicembre 2023. Con costi rimodulati da 31,5 parametrati al 2021 ai 35 euro rimodulati sulla base degli aumenti del costo dell'energia e degli affitti.La scadenza per la presentazione delle domande fissata al 13 aprile è stata posticipata con atto della prefettura al 18 aprile. Sull'esito della gara e dell'esame delle offerte presentate, ancora nessuna informazione ufficiale, attesa nelle prossime ore al termine dell'istruttoria.Gi.Ga.