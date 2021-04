'Ricoveri ancora alti ma in calo, siamo in una fase cruciale'

Sono 524 ancora molto alti, anche se in calo di 36 unità, negli ultimi giorni i pazienti ricoverati i nei posti letto covid negli ospedali della provincia di Modena più di 300 di questi al Policlinico e Baggiovara. La variante inglese continua a essere prevalente, parliamo del 70% dei casi.A fare il quadro della situazione Covid in provincia di Modena è il direttore generale Claudio Vagnini insieme al direttore della Medicina Gastro Covid di Baggiovara, Marcello Pradelli.'Sono numeri che fanno sperare ma che impongono ancora la massima attenzione e impongono la necessità di misure restrittive ad alto livello che, se rispettate, ci consentiranno presumibilmente già a maggio di allentare la tensione anche sugli ospedali' - continua Vagnini.'Purtroppo vediamo ancora quotidianamente scene di assembramenti e un uso scorretto della mascherina - continua Vagnini -. Siamo tutti stanchi ma per tutto il mese tutto ciò deve essere evitato'. Un appello rivolto alla popolazione ma con un pensiero all'impatto che i contaggi hanno sul personale sanitario. 'I dati di questi giorni ci fanno capire come sia il momento inderogabile di assumersi ciascuno la propria responsabilità attenendosi alle regole comuni, accogliendo l'offerta della vaccinazione sostenendo le persone che si occupano della cura e dell'assistenza. Oggi ci troviamo di fronte ad un punto cruciale della spirale pandemica che a seconda dei comportamenti individuali, può correre verso l'alto o verso il basso: dobbiamo restare saldi e fare in modo che la situazione migliori'.Nell'ultima settimana l'andamento dei riscontri dei nuovi casi positivi nella provincia di Modena ha avuto un lieve calo rispetto al picco registrato in precedenza. Per quanto riguarda i ricoveri tra terapia intensiva e semi-intensiva sono invece 73 di cui 38 al Policlinico e 35 l'ospedale civile il numero di ricoverati si mantiene quindi elevato in particolare nel setting di area critica. Resta quindi la sospensione dei ricoveri programmati in aria internistiche chirurgica sempre garantendo la gestione delle emergenze urgenze.