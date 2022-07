Ricoveri Covid a Modena, rispetto al 2021 sono il 225% in più

Ad oggi, sono presenti nei due ospedali Modenesi sono presenti 65 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui 61 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 42 sono al Policlinico, 19 a Baggiovara), 3 in terapia intensiva (tutti a Baggiovara) 1 in semi-intensiva (al Policlinico).Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 24 giugno quando i ricoveri erano 50, si nota un importante aumento dei ricoveri (+30%) conseguenza di quello dei contagi.Il confronto coi dati degli ospedalizzati a Modena un anno fa è desolate. Il primo luglio 2021, i ricoverati erano 20 totali, dei quali 18 in ordinaria e 2 in intensiva, l'aumento quindi, rispetto ai 65 ricoveri di oggi, è del 225%.