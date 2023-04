Rifiuti, il Comune paga Hera la prima 'rata' 2023: 11,2 milioni per 4 mesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nonostante il fatto che lo stesso contratto di servizio e la determina con cui il Comune si impegna nei tempi definiti al pagamento della cifra stabilita, si basi sul presupposto dichiarato che la stessa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti. Un livello che oggi, evidentemente, è radicalmente cambiato dopo l'introduzione del porta a porta in 'salsa' modenese. Un modello che (e non spetta a noi ad analizzarne) le cause, dopo diversi mesi dall'introduzione non riesce ancora a garantire ai cittadini (e più in generale alla città), quello standard di servizio garantito prima dell'introduzione. Fatto sta che la Tari, per il Comune, è arrivata e va pagata. E per i primi quattro mesi dell'anno peserà sul bilancio 2023, approvato le scorse settimane, per 11,2 milioni di euro. Che per contro il Comune auspica di potere introitare in toto dai cittadini, considerato che la Tari è una tariffa la cui copertura deve arrivare per intero dagli utenti.Gi.Ga.