Rischio infezione: in E-R rapporto vaccinati/non vaccinati scende a 2,8

Il rischio di infezione, ricovero e ricovero in terapia intensiva nei non vaccinati nelle ultime 4settimane in Emilia-Romagna, mostra come i non vaccinati abbiano mediamente un rischio di 2,8 volte maggiore di infettarsi rispetto ai vaccinati; il rischio di ricovero in ospedale è 4,5 volte maggiore nei non vaccinati. I ricoveri in terapia intensiva sono eventi molto rari e le stime sono quindi molto meno precise: il rischio è tuttavia sempre molto più elevato per i non vaccinati, con una stima puntuale del rischio che è pari a 10,9 volte più ricoveri in terapia intensiva nei non vaccinati nelle quattro settimane considerate;Rispetto al monitoraggio al 30 giugno, il monitoraggio di novembre sulla protezione garantita dai vaccini scende di un ulteriore 12,8%, attestandosi al 76,9% per quanto riguarda le infezioni. L’efficacia nel prevenire i ricoveri è pari all’87,8% con una leggera riduzione rispetto al 30giugno (-6,3%) mentre la protezione nei confronti dei ricoveri in terapia intensiva è dell'89,1%.Capitolo a parte quello dei decessi per il quale è da tenere in considerazione il fattore fragilità e contestuale presenza di patologie gravi nei soggetti risultati positivi. Nelle ultime 4 settimane sono stati rilevati 123 decessi, 91 dei quali nella popolazione over 80, nella quale la percentuale di vaccinati è quasi totale. Ma, appunto, viene ripetutamente spiegato, a domanda, dalle autorità sanitarie, si tratta nella maggior parte dei casi di soggetti estrememente fragili pluripatologici, registrati come morti per covid perché positivi al covid ma per i quali il covid incide ma in quadro patologico e di vulnerabilità già fortemente compromesso. Proseguendo per classi di età nei decessi, il report regionale indica che su 123 decessi nell'ultimo mese, 3 si sono verificati nella classe di età 40-59 e 29 in qualle 60-79 anni (29 decessi): l’incidenza di decesso in queste due ultime classi di età è 1,5 volte (LC 95% 0,6 - 3,8) superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati.• L’efficacia negli operatori sanitari e negli anziani residenti in strutture residenziali che hannocompletato il ciclo vaccinale, le prime due categorie ad essere state vaccinate, si mantiene elevataanche se con un trend in leggera riduzione: l’efficacia media nei confronti delle infezioni è ancoraintorno all’88%; l’efficacia nei confronti dei ricoveri ospedalieri intorno al 93%-94%. In ambedue icasi si rileva però una graduale riduzione della protezione nel tempo, soprattutto nei confronti delleinfezioni;• l’efficacia si riduce leggermente nelle persone vaccinate da più di 6 mesi: 75% nei confronti delleinfezioni; 80% nei confronti dei ricoveri ospedalieri.L’analisi della incidenza di infezioni nell’ultimo periodo nei non vaccinati rispetto ai vaccinati evidenzia che:• Nel complesso della popolazione emiliano-romagnola, tra fine luglio e metà novembre l’incidenzadi infezioni è sempre più elevata tra i non vaccinati con un trend in aumento nell’ultimo periodo, chesi osserva anche tra i vaccinati.L’incidenza diè sempre significativamente più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati; anche per questi ultimi si osserva però un aumento dell’incidenza nell’ultimo periodo. L’incidenza di infezioni che comportano il ricovero insi mantiene contenuta in tutto il periodo nei vaccinati con ciclo completo, mentre ciò non avviene per i non vaccinati ove l’incidenza è molto elevata nell’ultimo periodo;Le conclusioni del reportL’efficacia dei vaccini, anche se si osserva una leggera riduzione della protezione, continua aconfermarsi molto elevata nella Regione Emilia-Romagna, soprattutto nel prevenire i ricoveri in ospedale,i ricoveri in terapia intensiva e i decessi.