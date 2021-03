Ristoratori #ioapro: sabato manifestazione in Piazza Grande a Modena

Questa mattina l'annuncio da parte di uno degli organizzatori, il ristoratore di Pesaro Umberto Carriera, ai microfoni della trasmissione radio 'Cosa succede in città' condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. 'Sabato prossimo faremo una grande manifestazione a Modena e da lì faremo partire un’azione molto importante che si chiamerà “Noi non siamo loro”.E' infatti prevista per sabato pomeriggio alle 15 in Piazza Grande a Modena la manifestazione dei ristoratori che si riconoscono nella rete di #IOAPRO. Tra gli organizzatori modenesi il ristoratore Antonio Alfieri. Diverse le attività del territorio che saranno presenti all'iniziativa per protestare contro la chiusura indiscriminata di ristoranti e bar e per rappresentare ancora una volta, la totale indeguatezza dei cosiddetti 'ristori' talmente esigui, secondo i ristoratori, da non consentire loro neppure la copertura parziale delle spese fisse.E sempre nel corso della trasmissione radiofonica, l'annuncio circa la richiesta di risarcimento dei danni al Governo: “Sono quotidianamente in contatto con centinaia di ristoratori, ai quali hanno staccato le utenze e non riescono a fare neanche delivery e asporto –ha affermato Carriera-. Chi da un anno subisce chiusure senza alcun ristoro è in questa situazione. In questo momento siamo chiusi anche noi di #ioapro, anche perché la nostra azione di forza è passata dal campo ai tribunali. Ci sono state sentenze della Cassazione che hanno detto che non ci può essere alcuna rilevanza penale per chi ha tenuto aperto nonostante il dpcm. Siamo già in Corte costituzionale con l’appoggio di Vittorio Sgarbi, siamo al Consiglio di Stato, abbiamo quindi bypassato Tar e giudici di pace. E’ ovvio che serviranno mesi, forse anni, per raggiungere gli obiettivi'.