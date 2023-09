Saman, spuntano le confidenze dello zio a due detenuti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Paci stesso ha escusso i testimoni il 5 e il 6 settembre scorsi. Sempre oggi la Corte ha infine affidato l’incarico ad un perito di confrontare gli orari delle telecamere che hanno immortalato gli imputati la sera del delitto, con i tabulati dei loro telefoni, per verificare eventuali discrepanze segnalate dall’avvocato di Hasnain Liborio Cataliotti. Il perito inizierà il lavoro lunedì prossimo e dovrebbe consegnare il suo elaborato il prossimo 3 ottobre.Intanto Shabbar Abbas afferma di non sapere “da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo. Vuole giustizia anche più di voi”. A dirlo è l’avvocato Simone Servillo, difensore del padre di Saman. Nell’aula della Corte di assise del tribunale di Reggio Emilia il 47enne si è presentato dopo l’estradizione dal Pakistan avvenuta lo scorso 1 settembre.

“Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia”, ha ribadito Servillo, smentendo poi le presunte minacce che il suo assistito avrebbe fatto nei confronti dei familiari di Saqib Ayub (il fidanzato della vittima, ndr) affinché interrompesse la relazione con la figlia.



“Gli unici contatti avuti con questa famiglia– dice i legale- sono stati per chiedere se il ragazzo, considerate le foto che erano uscite con sua figlia, avesse intenzioni serie. La famiglia gli ha risposto che mai avrebbe sposato Saman perché promesso a un’altra donna”. Proprio stamattina il difensore di Saqib, l’avvocato Barbara Iannuccelli, ha depositato un’istanza per chiedere che il ragazzo non venga riascoltato in aula, “dopo essere stato ascoltato per tre ore il 23 luglio del 2021”. Quanto a Shabbar, ha concluso l’avvocato Servillo, “lui, detenuto per l’omicidio della figlia, è molto concentrato, emotivamente molto provato dalla carcerazione, ma soprattutto dal fatto che gli hanno ammazzato la figlia”.