'Sanitari Ausl vaccinati dicono no a Green Pass, gestiremo anche loro'

Visto l'obbligo vaccinale all'Ausl di Modena, dove operano migliaia di dipendenti, l'impatto dell'introduzione del Green Pass obbligatorio forse non sarà così forte come quello di altri grandi contesti lavorativi, ma le problematiche da superare non saranno di poco conto, considerando che l'obbligo scattareà da domani, anche per tutto il personale di ditte esterne che lavorano per l'azienda e dentro l'azienda. A partire dai fornitori. Ma non solo. 'Tra il personale dell'azienda ci sono anche coloro che pur vaccinati sono contrari al green pass e al mostrare un certificato per entrare a lavorare. Dovremo gestire anche queste situazioni, ma siamo pronti. I responsabili dei diversi settori hanno ricevuto in questi giorni le modalità con cui effettuare i controlli', ma in un primo momento si tratterà di un controllo per lo più diretto, gestito attraverso personale dedicato. In attesa di un sistema automatizzato di controllo agli accessi che la Regione si sarebbe impegnata a fornire.