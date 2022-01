S.Antonio: la fiera è rimasta sottotono, esulta solo Muzzarelli

'La Fiera di Sant’Antonio, appuntamento atteso e purtroppo annullato lo scorso anno per l’emergenza Covid-19, si è svolta in modo regolare, con tante e tanti modenesi'. Le parole scritte dal sindaco di Modena postate sul suo profilo a fiera ancora in corso si sono scontrate da subito con un'altra realtà. Quella di una fiera con connotati e risultati ben lontani non solo da quelli a cui si era abituati in condizioni normali (nessuno se lo aspettava perché nulla oggi è tornato normale), ma nemmeno rispetto alle aspettative. Soprattutto se si considera una giornata meteorologicamente perfetta che invitava ad uscire chi poteva. I banchi diffusi e distanziati per tutto il centro, un accesso rigidamente vincolato al possesso di super green pass e con la prospettiva di controlli capillari da parte di un enorme spiegamento di forze di Polizia pronte a setacciare per tutta la giornata varchi di accesso e possesso del green pass all'interno di tutto il centro che oggi combaciava con l'area della fiera, evidentemente ha scoraggiato in tanti.A smuovere la calma piatta di una giornata trascorsa quasi come un normale pomeriggio non è bastato nemmeno l'arrivo al gazebo di piazza Torre allestito dalla Polizia locale, di tre noti attivisti anti Green Pass per quella che è stata definita una consueta provocazioni risolta in pochi minuti e senza nemmeno una multa.Fino alla metà del pomeriggio sono state solo due le denunce di furto presentate alla Polizia locale: una per un portafoglio e una per un monopattino. La Polizia locale, inoltre, ha redatto un verbale per un cantiere edile che disturbava la fiera con la produzione di polvere eccessiva. E per due banchi scatterà la sanzione per uno spostamento non autorizzato della loro collocazione.