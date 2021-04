'Sbagliato vaccinare chi ha già contratto il Covid'

Se si è già contratto il Covid è opportuno vaccinarsi? Una risposta chiara a questa domanda è arrivata nei giorni scorsi da Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Diagnostico di Ricerca Altamedica, che ha condotto una revisione di circa 50 studi sull'immunità da Covid in pubblicazione sulla rivista Virus Disease.'Le evidenze finora disponibili mostrano che bisognerebbe evitare di vaccinare contro il Covid-19 milioni di italiani che sono già immuni poiché hanno superato l'infezione. Ad oggi, se paragonati all'enorme numero di contagiati - spiega Giorlandino - sono stati segnalati in tutto il mondo così pochi casi di reinfezione da Covid-19, da poter ritenere che tali segnalazioni siano 'aneddotiche' e concentrate negli operatori sanitari che sono riesposti al virus molto intensamente'.Non solo, il medico spiega che 'chi ha avuto il Covid sembra avere una protezione maggiore dalle varianti rispetto a chi ha ricevuto il vaccino. Questo, precisa, è dovuto al fatto che mentre la maggioranza dei vaccini è diretta solo contro la proteina Spike che è soggetta a mutazioni, le persone infettate presentano una spiccata attività panimmunoglobulinica orientata anche contro il capside, la parte del virus che rimane più stabile. Le evidenze quindi indicano di non vaccinare chi ha già avuto il Covid'.

