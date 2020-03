Scende e compra colazione alla figlia, ma il treno riparte: lieto fine

Dopo una notte trascorsa in viaggio su un treno a lunga percorrenza, approfittando del fatto che il convoglio era arrivato a Bologna con qualche minuto di anticipo, era sceso per raggiungere il bar che era a pochi metri di distanza, per acquistare la colazione per sua figlia che nel frattempo era rimasta ad aspettarlo a bordo. Mentre l’uomo però tornava verso il treno, le porte si sono chiuse e il convoglio è ripartito.

Il genitore, dopo un attimo di sgomento, è corso dalla Polizia Ferroviaria al quale ha raccontato l’accaduto. Gli agenti hanno contattano immediatamente il capotreno, il quale dopo una breve ricerca ha rintracciato la bambina e l’ha fatta scendere nella stazione successiva di Modena affidandola agli Operatori della Polfer.

Gli agenti dopo averla accolta nei loro uffici, rassicurandola sull’imminente arrivo del padre, è stata nominata mascotte del Posto Polfer.

Il papà, una volta raggiunta Modena con il primo treno utile, ha finalmente potuto riabbracciare la bimba e far colazione con lei.