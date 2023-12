Scuola scelta e negata, parlano i genitori: il caso di G.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



E' la prima parte della testimonianza di una madre che si è trovata di fronte, insieme alla figlia, all'uscita della scuola media inferiore, con la scelta della scuola superiore trasformatasi in una grossa delusione: quella, appunto di vedersi negata la possibilità di frequentare la scuola superiore scelta. Il problema, che in provincia di Modena ha interessato negli ultimi due anni centinaia di ragazzi, è stato portato di recente all'attenzione delle istituzioni da un gruppo di genitori delle scuole Ferraris di Modena che dopo un primo incontro autoconvocato ha coinvolto altri comitati dei genitori di altre scuole modenesi (leggi l'articolo), con i quali ha sottoscritto una PEC inviata all'Ufficio Scolastico regionale, provinciale, oltre alle istituzioni locali, tra cui la Provincia di Modena, competente per gli spazi e le strutture delle scuole superiori.



L'obiettivo è chiaro messo nero su bianco nella lettera: sensibilizzare nuovamente e preventivamente sul problema, al fine di sollecitare le istituzioni ed i singoli dirigenti scolastici a mettere in campo strumenti affinché si garantisca ai ragazzi di frequentare la scuola superiore scelta. Rivedendo eventualmente anche i criteri di quella che senza esserlo ufficialmente si trasforma in una vera e propria selezione degli studenti da parte delle singole dirigenze scolastiche, sulla base di parametri discutibili nel merito e liberamente applicati dalle singole dirigenze. Tra questi la media dei voti del secondo quadrimestre delle scuole medie o, in alcuni casi, il sorteggio a parità di voti.

Con esiti che possono fortemente segnare il futuro dei ragazzi, lo stato d'animo con cui approcciano la nuova scuola che, ricordiamo è, per il biennio superiore, pur sempre scuola dell'obbligo.



Sentimenti e delusioni che hanno riguardato anche G. la ragazza che attraverso una lettera firmata dalla mamma, ha voluto raccontare il suo caso. Che ha avuto una soluzione attraverso una scelta non scontata. 'Di fronte al diniego al Selmi e all'impossibilità di essere accettata al Venturi, in caso non avessimo trovato posto in altra scuola, avrebbero inserito G. in una scuola della provincia, o liceo o professionale. Che poteva essere a Pavullo così come a Mirandola. Unico criterio in questo caso era, tristemente, il primo posto disponibile. Dopo una serie di verifiche sulle scuole di Modena, siamo riusciti a trovare all'Istituto Tecnico Corni. Dove G. ha frequentato il biennio al termine del quale abbiamo fatto domanda, finalmente accettata, all'Istituto Venturi, la scuola dove veramente può fare e studiare ciò che davvero le piace. Purtroppo per arrivarci, come il nostro caso conferma, non è stato facile e non vorremmo che nessuno vivesse la stessa situazione. Per questo ci pare giusto e doveroso affrontare nel merito un problema che, a quanto pare, ha raggiunto dimensioni molto più importanti rispetto ad altre province della regione, portandolo all'attenzione delle istituzioni nell'auspicio di una veloce e risolutiva risposta'