Senza documenti, con 100 gr di hashish e un telefono rubato: arrestato

Quando i militari gli hanno chiesto i documenti si è mostrato nervoso, ma non tanto perché non gli aveva bensi perché in tasca al posto dei documenti aveva 100 grammi di hashish e un telefono cellulare risultato oggetto di furto denunciato un mese fa da una ragazza a Bologna. Oltre a 30 euro presunto provento di spaccio. Così è stato subito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, per ricettazione, un 29enne fermato dai carabinieri al parco Novi Sad nell'ambito dei controlli tesi a contrastare l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. Zona particolarmente battuta quella compresa tra parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere.Condotto questa mattina davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo, al 29enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il telefono cellulare verrà prossimamente restituito alla proprietariaNella foto il materiale in tasca dello spacciatore