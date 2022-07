SEO e SEM: ne sentiamo parlare, ma che differenza c’è?

In ambito di digital marketing sentiamo spesso due sigle che sono ormai entrate nel linguaggio comune: sto parlando della SEO e della SEM. Mentre la prima sigla, con il tempo, è diventata“famosa” e sono in molti a sapere che si tratta dell'ottimizzazione di un sito per vederlo comparire ai primi posti nei risultati di ricerca, sono in minor numero a conoscere il significato della seconda sigla, SEM. In realtà, tra le due non esiste una profonda differenza, anzi potremmo dire che una è il completamento dell'altra; tuttavia, ci sono delle piccole diversità che affronteremo in questo articolo.L'acronimo SEO ha il significato di Search Engine Optimization e consiste nella pratica di rendere appetibile un sito per i motori di ricerca attraverso l'analisi delle parole chiave e l'ottimizzazione delle pagine che compongono il sito, a partire dai suoi contenuti fino ad arrivare all'aspetto grafico e alla facilità di navigazione al suo interno.Quando parliamo di SEM intendiamo, invece, un acronimo che ha un altro significato: Search Engine Marketing. In qualche modo la SEM è parte integrante della SEO e la completa. Stiamo sempre parlando di un lavoro di ottimizzazione per un determinato sito web, con un'attenzione particolare, però, alla componente marketing e pubblicità. Nei motori di ricerca, infatti, esiste anche un altro modo per comparire tra i primi risultati, ed è quello delle campagne di advertising, realizzabili pagando una somma per ogni clic ricevuto e vedendosi lanciare in primo piano dopo una ricerca di determinate parole chiave. Anche per fare questo, però,c'è bisogno di un lavoro di ottimizzazione poiché la sola adesione alla campagna non basta. Ricordiamo che sono molte le aziende che investono sulla pubblicità e anche pagando i motori di ricerca per comparire al primo posto non è detto che questo avvenga.La figura professionale che si occupa di sviluppare l'ottimizzazione SEO è quella SEM e il consulente SEO. Si tratta di una figura professionale, generalmente freelance, che ha dalla sua la conoscenza dei principali strumenti di analisi keyword e ottimizzazione dei siti, nonché delle competenze anche in fatto di marketing e digital advertising. Se sei alla ricerca di un consulente SEO puoi visitare il sito di simoneelle per avere più informazioni.Più che parlare di quale sia la scelta migliore tra adottare una strategia SEO o una strategia SEM, bisognerebbe parlare dell'ordine in cui entrambe necessiteranno della tua attenzione;perché sì, la scelta migliore ricade su entrambe. Con ogni probabilità, in un primo momento avrai bisogno di una buona ottimizzazione SEO del tuo sito e, una volta completata questa,dovrai concentrarti sulla Search Engine Marketing per iniziare a sviluppare delle campagne promozionali.