Si finge paziente per chiedere soldi ai ricoverati: è un raggiro

'Nessuno è autorizzato a chiedere denaro all'interno degli ospedali dell'Azienda. Raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di segnalare al personale eventuali persone sospette' - sottolinea in una nota l'Azienda Ospedaliero Universitaria.L’uomo è stato visto nei giorni scorsi al Padiglione Oncologico Piercamillo Beccaria ma è stato segnalato anche in altri reparti e ambulatori.

