sopravvivereinquarantena - Raccontateci le vostre giornate a casa

E voi, lettori de La Pressa, come state trascorrendo le giornate in casa a causa del coronavirus? Leggendo, studiando, ascoltando musica, cucinando, guardando la televisione, giocando con i vostri bmbini o i vostri animali, da soli o con i vostri famligliari-coinquilini?

Stiamo vivendo tutti un isolamento forzato ma necessario che sta cambiando le nostre abitudini di vita.

Vi chiediamo quindi di inviare un video, una foto o solo un messaggio alla nostra mail redazione@lapressa.it per raccontarci la vostra quarantena, per condividere questi giorni complicati e le strategie per uscirne indenni e forse per sentirci anche un po' meno soli e vincere la paura che abbiamo dentro.



Pubblicheremo quotidianamente i vostri messaggi sul nostro quotidiano e sulle nostre pagine social.



#sopravvivereinquarantena