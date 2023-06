Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il documentario di Marcello Rossi () e Walter Zollino si pone come supporto a quell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi ritenuti scomodi per arrestare quel processo di minimizzazione e rimozione dell'accaduto che si sta diffondendo fra le coscienze dei cittadini. È precisa volontà dei promotori della serata mantenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto, anche attraverso operazioni culturali come quella proposta, con la finalità di elevare il livello del dibattito pubblico attorno a questioni fino ad ora volutamente nascoste dai mezzi di comunicazione dominanti'. Affermano in una nota Ancora Italia per la Sovranità Democratica, Movimento 3V e Coordinamento Modenese Contro la Guerra che organizzano la serata.'Durante l'evento saranno esposte, nella modalità del dibattito, le esperienze vissute da coloro che sono stati gli involontari protagonisti di situazioni di vita drammatiche, causate da provvedimenti unici nel loro genere. È inoltre prevista la partecipazione di esponenti del mondo politico appartenenti a partiti lontani dalle posizioni espresse da Governo e Parlamento, nonché del sindacato FISI e dell'avvocato Isabella Albertini, che farà il punto circa gli ultimi sviluppi sul tema da un punto di vista legale'.La serata sarà moderata dalla reporter indipendente Alice Lazzari, autrice dei testi e collaboratrice della produzione Buzzz.