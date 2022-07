Spaccio: 31enne fermato dai Carabinieri in zona Musicisti

Questa notte, intorno alle due, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un controllo in zona Musicisti, hanno individuato un giovane dall’atteggiamento alquanto sospetto il quale, alla vista dell’auto di servizio, ha cercato frettolosamente di far perdere le proprie tracce. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di circa 37 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Il 31enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.A Bomporto, nel corso di servizi coordinati di controllo dei Carabinieri, due giovani sorpresi con sostanze stupefacenti e una pistola ad aria compressa priva del tappo rossoSi tratta di due 27enni sono stati sopresi in una piazza del paese con oltre 60 grammi di hashish.I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.