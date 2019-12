Spaccio Tempio-stazione 2: in casa con 3,5 Kg di Marijuana

Modena

Un'operazione della Polizia partita da Reggio Emilia ha portato aall'arresto per droga di un uomo albanese di 29 anni, incensurato. Nelle ore in cui Carabinieri e Polizia Municipale, nella stessa zona, portavano a segno altri due arresti, nei confronti di un marocchino ed un nigeriano. Dopo diverse segnalazioni che lo riguardavano e aver monitorato la situazione della zona della stazione, la squadra Mobile della Polizia reggiana, insieme a colleghi del reparto d'oltre Secchia, ha perquisito ieri l'abitazione modenese del giovane, condivisa con la madre.In casa sono spuntati oltre 3,5 chili di marijuana tenuti all'interno di un armadio in camera da letto e suddivisi in vari involucri. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche mille euro in contanti e attrezzatura per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Dopo l'arresto, l'uomo e' stato portato in carcere a