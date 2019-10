'Squinzi sarà sempre un riferimento per tutti noi'

'Un uomo ed un imprenditore sempre disponibile ad ascoltare e a impegnarsi per l’interessecomune in Italia e a livello internazionale. Giorgio Squinzi ha sempre dichiarato il suoattaccamento all’industria ceramica italiana e al distretto di Sassuolo, ma ancora di più ce lo hasempre dimostrato con il suo impegno personale anche nella nostra Associazione, dove è statoa lungo Consigliere fino a quando ha avuto la responsabilità della guida di Confindustrianazionale.Da vero uomo di sport ha messo la sua passione e competenza al servizio dello straordinarioprogetto del Sassuolo Calcio, che ha contribuito così tanto in questi anni a dare una maggiorevisibilità al nostro distretto.Giorgio sarà sempre un riferimento per tutti i nostri imprenditori per quello che ha saputocostruire a livello aziendale e internazionale con il gruppo Mapei, ma anche per la grandedisponibilità e attenzione che dimostrava verso ognuno di noi quando lo si incontrava al Cersaieo in qualsiasi fiera in giro per il mondo.Ci stringiamo nel suo ricordo alla moglie Adriana e ai figli Veronica e Marco, nostro Consigliere'Giovanni SavoraniPresidente Confindustria ceramica