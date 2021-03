Stop ad Astrazeneca colpo al piano vaccini: 18.200 previsti a Modena

Colpo duro ma non durissimo, capace comunque di rallentare ulteriormente il già non veloce procedere della campagna vaccinale, quello arrivato oggi dallo stop di Aifa che ha bloccato la somministrazione non più di alcuni lotti ma di tutti i lotti di vaccino destinate all'Italia. 18.200 quelle previste a marzo nella sola provincia di Modena dove la somministrazione è continuata anche dopo la sospensione del primo lotto che aveva ricevuto lo stop. I numeri di dosi a disposizione di vaccino Astrazeneca (destinato in questa fase ad operatori scolastici e delle forze di polizia) non erano alti, in termini di forniture, come quelle dosi del vaccino Pfizer. Se di vaccino Astrazeneca a marzo erano previste, per la provincia di Modena, 18.200 dosi, erano 50.310 quelle di Pfizer e 9600 quelle di Moderna. Delle 18.200 Astrazeneca diverse migliaia erano già state somministrate anche prima dell'arrivo della sospensione del primo lotto. Tutti i vaccini sono stati messi da parte e custoditi in condizioni controllate per la conservazione, in attesa delle verifiche che ne potrebbero determinare a breve uno sblocco o un definitivo blocco. Scenario, quest'ultimo, che potrebbe portare ad un allungamento dei tempi previsti nel piano vaccinale che in questi giorni sta proseguendo con le seconde dosi agli anziani ultra 85enni e le prima agli ultra 80enne con il vaccino Pfizer ma che registra uno stop inaspettato nelle somministrazioni agli operatori scolastici e delle forze dell'ordine, vaccinati con Astrazeneca.