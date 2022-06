Stop alle mascherine al chiuso, rimangono solo in mezzi pubblici, ospedali e Rsa

Niente più mascherine al chiuso. Da oggi cade l’obbligo di indossarle in cinema, teatri e palazzetti dello sport. Ma con alcune deroghe. Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso la proroga dell’obbligo di utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto, nella sanità e nelle Rsa fino al 30 settembre.Non sarà più obbligatorio, invece, indossarle nelle scuole, anche per esami di maturità e terza media, e negli uffici pubblici. In questi casi la mascherina sarà solo raccomandata.

